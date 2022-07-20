برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، تنطلق يوم الخميس الموافق 28 يوليو، فعاليات مهرجان صيف أبها 2022، وذلك في موقع «سما أبها»، تحت شعار «فوق الجبال». ‏ويُعد مهرجان صيف أبها باكورة المهرجانات السياحية في عسير، والتي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يوليو إلى 24 سبتمبر من العام الحالي، ويقدّم العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية.‏ ويهدف مهرجان صيف أبها إلى خلق وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وإكسابهم الخبرات في المجالات السياحية والترفيهية والتسويق، إلى جانب العوائد الاقتصادية.