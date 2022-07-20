المتهمان بعد القبض عليهما وبحوزتهما كميات الحشيش المخدر المضبوطة (مكافحة المخدرات)
محاولة فاشلة لإخفاء الحشيش المخدر في إطارات شاحنة (مكافحة المخدرات)
صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 297 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
#فيديو - #عاجل | «مكافحة المخدرات»: ضبط 297 كغم من الحشيش المخدر مخبأة داخل إطارات شاحنة.. بحوزة مقيمَيْن في #جدة.. وإيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة#عكاظ #عاجلhttps://t.co/1oFjncKdg3 pic.twitter.com/qMnZcxx9WR— عكاظ (@OKAZ_online) July 20, 2022