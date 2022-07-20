صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 297 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.