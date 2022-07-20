أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصَيْ (العلاج التنفسي - الأطراف الاصطناعية)، موضحة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذين التخصصين لمدة 5 أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1443/12/21 إلى يوم الأحد الموافق 1443/12/25 عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

وكشفت «الصحة» أن الشروط المطلوبة هي: ​وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، شهادة «برنت التأمينات»، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات.