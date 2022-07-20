بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.