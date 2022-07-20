كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة هاني العميري، تفعيل عدد من الخدمات اعتباراً من مطلع محرم العام القادم، تشمل تفعيل شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين السعودية، ووكلاء الخارج من الدول كافة، وعمل الوكيل الافتراضي لجميع الدول لشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين.وأشار إلى بداية العمل بنظام B2B مجموعات وكلاء الخارج، ونظام B2C أفراد لأكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين، مؤهلة بكوادر وطنية تتميز كل موسم بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، لافتاً إلى وجود أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وتوفير 34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C، وشراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل بنك الخليج الدولي أو عن طريق وسائل الدفع الأخرى (فيزا - مستر كارد - مدى) وغيرها من طرق الدفع الإلكترونية المعتمدة، تخدمها أكثر من 68 شركة معتمدة من قبل النقابة العامة للسيارات لتقديم خدمة نقل الزوار والمعتمرين بأحدث الموديلات، وشركات تقنية موردة للخدمات الأرضية مرتبطة مع شركة المشغل لمحرك مركز المعلومات للحج والعمرة، وأكثر من 1900 مقدم خدمة السكن من الفنادق والشقق المصنفة من قبل وزارة السياحة والمعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة.وأكد العميري أن دخول المعتمرين سيكون بداية محرم لعام 1444، متوقعاً دخول أكثر من 10 ملايين معتمر، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل وزارة الحج والعمرة وشركة معتمدة لاستقبال وفرز المعتمرين بالمطارات، وشركة معتمدة لمتابعة حالات المعتمرين داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإرشاد والتوجيه والتنسيق مع مقدمي الخدمات من شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين.