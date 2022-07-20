صنفت شبكة «يو إس نيوز» الإعلامية الأمريكية، كجزء من تحليلها الشامل للجامعات الأمريكية والعالمية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) كواحدة من أفضل الجامعات في العالم في مجال علوم وتقنية النانو.وأدرج موقع الشبكة حصول كاوست على المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات العالمية لعلوم وتقنية النانو لعام 2022. ويأتي هذا الاعتراف تكريماً لأبحاث الجامعة الأساسية والتطبيقية على مقياسي «المايكرو» و«النانو» عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الممتدة من الكيمياء إلى العلوم الطبية.وعلق كينيث كينيدي، مدير المختبر الأساسي لتصنيع النانو في كاوست بهذه المناسبة: «لم يكن الخبر مفاجئًا لي عندما سمعته أول مرة، فلدينا في كاوست كوادر مذهلة وقدرات بحثية هائلة ومنشآت ومعدات متطورة. ولكني سعيد جداً أن أرى كاوست تحظى بهذا الاعتراف العالمي ويشاد بها في الساحة الدولية. والأهم من ذلك كله، اعتزازي بباحثينا وموظفينا الذين عملوا بجد لسنوات عديدة لتحقيق ذلك».عند التعمق في التصنيف الجامعي لشبكة «يو إس نيوز» في مجال علوم وتقنية النانو، حققت كاوست أداء قويًا عبر مجموعة من المقاييس التي تغطي الاتصال التعليمي والتثقيفي، ونشر المحتوى البحثي، والتعاون الدولي. وكانت نتائج الجامعة جيدة في مجال الاقتباس والاستشهاد بمنشوراتها البحثية، حيث احتلت المرتبة التاسعة من حيث «تأثير الاقتباس المعياري في علوم وتقنية النانو»، والمرتبة 16 في ما يتعلق بنسبة الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها، والتي أدرجت من بين أفضل 1% من الأوراق البحثية في العالم.ويوضح كينيدي، أن الأسباب التي تجعل أبحاث كاوست مؤثرة ويستشهد بها على نطاق عالمي هو: «مختبراتنا الأساسية التي تضم مرافق ذات مستوى عالمي، مع تجهيزات متطورة تتم مراجعتها بانتظام واستبدالها عند الحاجة، فضلاً عن الخبرة العالية التي يتمتع بها منسوبو كاوست في مجالاتهم، والبيئة التعاونية التي تمكنهم من العمل باتساق وسلاسة مع أعضاء هيئة التدريس في عدة أبحاث متقدمة ومتعددة التخصصات».يشار إلى أن المختبرات الأساسية في كاوست، التي يعد مختبر تصنيع النانو بقيادة كينيدي جزءًا منها، عبارة عن نظام من المختبرات المتطورة متعددة التخصصات والمترابطة التي تتحد لتشكل جزءًا حيوياً من النظام البيئي البحثي الذي تتميز فيه كاوست. وتقدم هذه المختبرات الدعم البحثي والتدريب والتعاون والخدمات لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين في الجامعة، فضلاً عن شركائها الخارجيين من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والصناعة.​​​​ كان التعاون مع الشركاء والمؤسسات الدولية أحد المجالات التي أحرز فيه أعضاء هيئة التدريس في العلوم النانوية في كاوست تقييمات مرتفعة. وحاليًا، يعمل كينيدي وفريق مختبر تصنيع النانو مع مؤسسة رائدة عالميا لدراسة تقنيات التنميط والنحت النانوية في المواد لإنتاج أجهزة بصريات مسطحة بحجم رأس الدبوس يمكن أن تُستخدم في الجيل القادم من الشاشات القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية والساعات الذكية.هذه القدرات الهائلة من المهارات المتنوعة وأحدث المعدات والمرافق، تمكن كاوست من إجراء أي بحث علمي بأكمله، مما يوفر ميزة تنافسية ضخمة لمختبر العلوم النانوية في الجامعة وشركائها بصورة خاصة والمملكة العربية السعودية بصورة عامة. وبالنسبة إلى كينيدي، فإن التصنيف الجامعي لشبكة «يو إس نيوز» يمثل حافزًا رئيسيًا لمواصلة الريادة في أبحاث تقنيات النانو.يتضمن التصنيف الجامعي السنوي لشبكة «يو إس نيوز» الجامعات من الولايات المتحدة وأكثر من 90 دولة أخرى. ويتم قياس التصنيف على أساس 13 مؤشرًا لأداء البحث الأكاديمي بالإضافة إلى السمعة العالمية والإقليمية. وتنقسم التصنيفات أيضًا إلى تخصصات محددة مثل علم وتقنية النانو.وأقيمت في هذا العام النسخة الثامنة من قائمة «أفضل الجامعات العالمية 2022»، والتي استعرضت أفضل 1750 مؤسسة رائدة في العالم، واحتلت كاوست قائمة أفضل 100 جامعة في العالم بنتيجة 70.9 من 100.المزيد من المعلومات حول تصنيفات الجامعات العالمية تجدونها في الموقع الإلكتروني لشبكة «يو إس نيوز»:www.usnews.com/‏education/‏best-global-universities/‏articles/‏methodology