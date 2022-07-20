تدرس وزارة الحج والعمرة، وبالتنسيق مع المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، إمكانية تثبيت مواقع شركات حجاج الداخل في مشعري منى وعرفات للأعوام القادمة، بعد الاستفادة منها خلال موسم الحج المنقضي. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الهدف من تثبيت المواقع هو ضمان الاستعداد المبكر لمواسم الحج والانتهاء من الأمور المتعلقة بتخصيص المخيمات، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات لوضع خططها التشغيلية؛ وفقاً لمخيماتها وتقليل المصروفات المالية من خلال عدم إزالة الإضافات الجديدة التي تم عملها خلال موسم الحج هذا العام.وبينت المصادر، أنه عند زيادة أعداد الحجاج للعام القادم فتخصص مواقع إضافية للشركات والمؤسسات حسب المتبقي من النسبة المخصصة للعدد الإجمالي من الحجاج.