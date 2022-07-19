استقبل المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور، اليوم، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الطلبة أعضاء المنتخب السعودي للأحياء الذين حققوا جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 237 طالباً من 64 دولة، وشهدت مراسم استقبال الطلبة المشاركين تقديم التهاني لهم وتطويقهم بأكاليل الورود، إلى جانب الاحتفاء بهم وبأولياء أمورهم.

وقدم الدكتور الزارع التهنئة للطلاب والطالبة المشاركين في الأولمبياد الذي حقق فيه الطالب يزن المغربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية، والطالب نواف المطير بالصف الثاني الثانوي من تعليم المنطقة الشرقية شهادة تقدير، فيما حصل الطالب عدنان السادة من تعليم المنطقة الشرقية والطالبة ألين باحمران من تعليم جدة شهادة مشاركة في الأولمبياد، وأكد الزارع أن ما حققه المنتخب الطلابي السعودي من إنجاز في أكبر مسابقة علمية عالمية في مجال الأحياء، يُعد فخراً للجميع، مشيراً إلى أن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجالي العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.

حضر حفل استقبال أعضاء المنتخب السعودي للأحياء كل من المدير التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبو عباة ونائب أمين عام مؤسسة موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان.

يُذكر أن أولمبياد الأحياء الدولي، يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنوياً باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.