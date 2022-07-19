أكدت أمانة جدة اليوم أن لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة تواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، إذ بلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيا.

وبينت اللجنة استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة)، مؤكدة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشمل: (المنتزهات - وقويزة - والعدل والفضل - أم السلم وكيلو 14 الشمالي).