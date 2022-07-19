واصلت سيارات البريد السعودي «سبل» نجاحاتها لموسم الحج الخامس على التوالي، حيث قدمت خدماتها لما يقارب 1.5 مليون حاج خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها مركز أعمال الحج والعمرة التابع لـ "سبل" في موسم حج هذا العام 1443هـ، بشكل إستراتيجي لضمان تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية لضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال تواجدهم طوال موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وبذل كل ما من شأنه مساعدتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويؤدي البريد السعودي «سبل» بدوره وواجبه كمشغل وطني ضمن المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله، بفريق عمل مؤهل من موظفي «سبل» وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة الجهات الحكومية وضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل عدة كمركبات SPL GO «السيارة البريدية» المعدة لسرعة الوصول ضمن الحشود في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى مدار الساعة، بكل سلاسة ويسر لتقديم خدمات سبل بأرقى صورة.

الجدير بالذكر أن فكرة السيارة البريدية SPLGO بدأت في المدينة المنورة، منذ عام 2018، بمركبة صغيرة مجهزة بنقطة بيع حول الحرم المدني، وتم تطويرها وزيادة عددها، والتي تجلت مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن في 5 مواسم حج متتالية، حيث تحرص «سبل» على تقديم تجربة حج ميسرة لجميع الحجاج، من خلال تصميم مبادرات متطورة تتناسب مع احتياجات قطاع الحج والعمرة، والالتزام بتحسين تجربة ضيوف الرحمن عبر تقديم خدمات لوجستية نوعية ومبتكرة.

وتقدم «سبل» أفضل الخدمات البريدية اللوجستية والعديد من المنتجات لضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبر منظومة متكاملة تتواجد طيلة موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، وبذل كل ما من شأنه مساعدتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، والسعي الدائم للارتقاء بخدماتها عبر قنوات وفروع البريد السعودي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.