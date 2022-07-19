أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من تاريخ 1443/12/20 الموافق 2022/7/19 وحتى نهاية يوم 1444/1/13 الموافق 2022/8/11.

وكشفت أن التسجيل يكون من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://eservices.mlsd.gov.sa لجميع المستفيدين الراغبين بالتسجيل.

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية كالتالي: أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية، كما يمكن للشخص ذي الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة، خلو الشخص ذو الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، أن تكون درجة الذكاء للشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل، أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، ألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.

كما بينت الوزارة أن آلية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة على النحو التالي: الدخول عبر الرابط الإلكتروني للوزارة https://eservices.mlsd.gov.sa، الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد، اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، اختيار المركز المرغوب الالتحاق به من القائمة المنسدلة، تحديد الخدمات الإضافية – المواصلات، وأفادت بأنه في حال الرغبة بمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.