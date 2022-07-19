فتحت جامعة أم القرى اليوم (الثلاثاء) بوابة القبول للعام الدراسي القادم 1444هـ لبرامج البكالوريوس والدبلومات (الانتظام) لخريجي وخريجات الثانوية العامة.

وحددت الجامعة يوم الـ12 من شهر محرم القادم موعداً للقبول على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة.

من جهة أخرى كشفت الجامعة استحداث 15 تخصصاً جديداً لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي القادم.

وبينت أن التخصصات الجديدة هي: إنترنت الأشياء والإعلام الرقمي والتصميم الجرافيكي والإعلام والاتصال التسويقي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتفاعل الإنسان مع الحاسب وهندسة حاسب آلي وشبكات وتصميم المنتجات وتصميم الأزياء والعلوم البيئية وعلم البيانات والعلوم الاكتوارية وهندسة برمجيات والتاريخ والآثار وهندسة الميكاترونكس.

وتضمنت الخطة الدراسية استحداث مسارات جديدة هي: التدريب الرياضي والإدارة الرياضية وكيمياء عامة وكيمياء تحاليل وقياسات الجودة وكيمياء البوليمرات وأحياء نبات وأحياء حيوان والدراسات اللغوية واللغة الإنجليزية وآدابها وجغرافيا عامة ونظم المعلومات الجغرافية وعمارة عام والتصميم الحضري والتخطيط العمراني وإدارة الفنادق وإدارة السياحة والفعاليات وهندسة ميكانيكية عام وإنتاج وطاقة والقوى الكهربائية والاتصالات والإلكترونيات وإدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات الإدارية والتأمين والتأمين وإدارة المخاطر والصحافة الإلكترونية والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام المرئي والمسموع.