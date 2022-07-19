أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ يوم الأربعاء 28 / 12 / 1444هـ حتى يوم الثلاثاء 4 / 1 / 1444، فيما ستعلن نتائج القبول يوم الثلاثاء 11 / 1 / 1444.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة، إذ خصصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.

وأوضحت الجامعة أنها استحدثت تخصصات نوعية ستعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية بالجامعة، التي ستكون متاحة للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس وفي الكليات الجامعية بالفروع للعام القادم، مبينةً أن الجامعة استحدثت 7 تخصصات لمرحلة البكالوريوس شملت تقنية هندسة الإنشاءات والأمن السيبراني وإدارة أنظمة الشبكات والدراسات البيئية وبيئة النبات وحماية البيئة والموارد الطبيعية والمحاسبة المهنية. أما في فرع الجامعة بمحافظة الوجه فتم استحداث درجة الدبلوم المتوسط في برامج كلية السياحة والضيافة تخصص إدارة السياحة وتخصص إدارة الطعام والشراب، وكذلك درجة الدبلوم المتوسط في برامج الكلية التطبيقية.

وأشارت الجامعة إلى استحداث 3 تخصصات لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات والدراسات البيئية والموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة حقل، وفي فرع الجامعة بمحافظة ضباء تم استحداث تخصصات لمرحلة البكالوريوس في البرمجة وعلوم الحاسب وإدارة المخاطر والتأمينـ في حين تم استحداث تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في حماية البيئة والموارد الطبيعية والموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة الوجه، بينما اُستحدِث في فرع الجامعة بمحافظة أملج تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات وإدارة المخاطر والتأمين، وكذلك في فرع الجامعة في محافظة تيماء إذ تم استحداث تخصصيّن لمرحلة البكالوريوس في الدراسات البيئية والموارد البشرية.

وأكدت الجامعة أن اعتماد هذه التخصصات الجديدة إضافة إلى التخصصات الحالية في درجتي البكالوريوس والدبلوم يأتي تماشياً مع توجهات وزارة التعليم وانطلاقاً من حرص الجامعة على توفير تخصصات نوعية مميزة في كليات الجامعة المختلفة تلبي حاجة سوق العمل والتطور المستمر في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، ورغبة من الجامعة في استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية في تخصصات مميزة ومتنوعة في الدرجات العلمية.