كشفت وزارة العدل إجراء قطاع التوثيق أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، خلال إجازة عيد الأضحى، شملت خدمات الوكالات، والإفراغ العقاري، والعديد من الخدمات التوثيقية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات التوثيقية التي قدمتها خلال إجازة عيد الأضحى شملت إصدار أكثر من 80 ألف وكالة إلكترونية، و7 آلاف عملية نسخ وكالة، و20 ألف عملية فسخ وكالة، و5261 عملية توثيق عقد زواج، و432 عملية توثيق إقرار، و637 عملية توثيق حالات اجتماعية، و714 عملية توثيق ورثة متوفى.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 1226 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 196 مليون ريال، إضافة إلى 3045 عملية تحديث صكوك، و422 عملية تفعيل حساب منشآت.

وأكدت الوزارة المضي قدماً في إتاحة جميع خدماتها التوثيقية إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.