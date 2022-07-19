رفع أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه وباسم كافة منسوبي القطاعات العسكرية والمدينة العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1443.

وقال أمير تبوك في كلمة له، خلال حفل تكريمه أمس بالقصر الحكومي منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار: إننا نهنئكم كما نهنئ أنفسنا جميعاً كسعوديين عموماً، بأن شرفنا الله بخدمة الحجيج، وفق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين وولي عهده الذين سخروا كافة الإمكانات لخدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج التي جعلت من أولوياتهم العناية بالأماكن المقدسة والحج، مؤكداً أن المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار مستمرة وليست موسمية، عاداً سموه استضافة الحج وخدمة الحجيج والعناية بهم تشريفاً لأبناء المملكة.

وأضاف: أشكر كل العاملين والعاملات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من مدنيين وعسكريين، رجالاً ونساءً وعلى رأسهم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني والزملاء العاملين معه، كذلك الشكر لجميع المتطوعين والمتطوعات. معرباً سموه عن اعتزازه بمشاركة المرأة بمنطقة تبوك في أعمال الحج قائلاً: لقد سرني هذا العام أن أشاهد بنات بلدي وهن يشاركن بإيجابية كبيرة جداً في كل قطاعات خدمات الحجاج سواء عسكرية أو مدنية أو تطوعية، ويقطعن المسافة يومياً من مدينة تبوك لحالة عمار ذاهباً وإياباً من أجل خدمة الحجاج، وقد أثبتت المرأة السعودية أنها شاركت وتشارك الآن في كل نشاطات وطنها، وهذا أمر مفرح جداً، و نحمد الله أنها أخذت مكانتها في وطنها، وأصبحت المرأة السعودية تتبوأ كبرى المناصب وستصل لأعلى مما هي فيه الآن، عاداً إياها شريكاً أساسياً في كل المجالات الخدمية والتنموية، سائلاً الله في ختام كلمته أن يحفظ قيادة هذه البلاد وشعبها ويديم علينا أمننا ويحفظ وطننا من كل مكروه.

وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى المشاركون بأعمال الحج كلمة ألقاها بالنيابة عنهم قائد القوة الأمنية بمنفذ حالة عمار العقيد خالد أحمد الغبان.

بعدها ألقيت كلمة المتطوعين والمتطوعات في أعمال الحج ألقتها بالنيابة عنهم المتطوعة عائشة ناصر البلوي.

حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.