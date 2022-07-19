أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 707 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 389 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 805277 حالة، من بينها 7284 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 152 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 788760 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9233 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.