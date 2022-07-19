ودّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة بالورود، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.وجرى توديع ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية، التي باشرتها العديد من الجهات الأمنية والخدمية، إلى جانب الجهود التطوعية.من جهة ثانية، تفقد وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان مدينة الحجاج في مركز ‫أبوعجرم، واطلع على الخدمات المقدمة للحجاج المغادرين من الجنسية العراقية، بعد أن مَنَّ اللهُ عليهم بإتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.وأكد آل سلطان، أن الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية بمدينة الحجاج باشرت أداء مهامها على أكمل وجه، فيما عبر الحجاج المغادرون، عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، اتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.