أعلن مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي اليوم (الإثنين)، استقالته من منصبه الذي يشغله بعد طلب إعفائه، وقال الخلاوي عبر حسابه الخاص في «تويتر»: «زملائي وزميلاتي في ⁧‫صحة المدينة.. شكرا لكم على جهودكم ودعمكم وتعاونكم والذي كان السبب - بعد فضل الله وتوفيقه - في تجاوز الكثير من التحديات وتحقيق العديد من النجاحات والذي توج بنجاح مميز في موسم الحج ولله الحمد. اليوم أشكر الوزير فهد الجلاجل على موافقته على طلبي الإعفاء، وأبارك لأخي وصديقي الدكتور سامي الرحيلي⁦‪⁩ الثقة المستحقة بتكليفه مديراً عاما للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وأدعو له ولجميع الزملاء في القطاع الصحي بالتوفيق والسداد».

وكان الخلاوي قاد دفة صحة المدينة المنورة بجهود مخلصة ومميزة في القطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة في وقت عصيب ومليء بالتحديات في الخدمات الصحية بالمنطقة في المستشفيات والمراكز الصحية، وكان مرحباً بالشكاوى والمقترحات، لتحقيق الرضا عن الخدمات والنهوض بمستوى الخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات الصحية تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهة ثانية، عبر الدكتور سامي الرحيلي بعد تعيينه مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عن مدى سعادته بهذا المنصب، وقال في حسابه الشخصي بتويتر: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الصحة، على الثقة الغالية بتكليفي مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وأسأل الله العون والسداد في خدمة أهالي وزوار المدينة المنورة».