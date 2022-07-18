أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، تسجيل 806 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 405 حالة ووفاة حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 804570 حالة، من بينها 6966 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 788371 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9232 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.