استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، أمس، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة. وثمن ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على ‏إنجاز المعاملات، حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها، والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت، وفق تطلعات ولاة الأمر. ودعا العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.