بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ترقيم الفنادق الواقعة في حي ريع بخش (طريق عمر بن الخطاب)، وذلك تمهيدا لإزالتها.وأوضحت مصادر لـ«عكاظ»، أن هذه الإجراءات تشير إلى أن هذه الإزالات ستكون ضمن مشروع إزالة وتطوير حي الكدوة، الذي سبق أن أعلنته الهيئة سابقاً، مشيرة إلى أن هذا الترقيم الخاص بالإزالة كان للفنادق التي تقع على طريق عمر بن الخطاب، المنطلق من الحرم المكي باتجاه حي كدي.يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كانت قد أعلنت أنها ستستأنف أعمال الإزالة في منطقة الكدوة العشوائية، ابتداء من شهر محرم القادم، بمساحة إجمالية لمنطقة التطوير تصل إلى أكثر من 600 ألف م2.