أنهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، ممثلة بقسم التعليم المستمر «بنين وبنات»، كافة الاستعدادات لانطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع تهامة، والتي سيدشنها المحافظ مسفر آل محضي، مساء غدٍ بابتدائية ابن الجوزي وذلك في مركز خشم عنقار بقطاع تهامة، حيث سيستفيد منها أكثر من 430 دارسا ودارسة في 10 مراكز تمت تهيئتها لتقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة المشرف العام على الحملة الدكتور حسن العلكمي أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من حرص القياد الرشيدة على تحقيق المستهدفات الوطنية للرؤية الوطنية الطموحة 2030، بخفض نسبة الأمية، ورفع مستوى الوعي تجاه الجوانب الحياتية المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد، ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر بالمملكة العربية السعودية.

من جهته أكد مدير التعليم المستمر بالإدارة معدي آل عيسى أن الحملة تأتي لتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الدارسين والدارسات، ونشر الوعي الثقافي في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الأميين والأميات المواطنين والمواطنات الذين لم تساعدهم ظروف الحياة على الدراسة، بهدف تعريف الدارسين والدارسات بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ومحو الأمية الأبجدية لدى الدارسين والدارسات من خلال تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ولذلك سعت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر بتنفيذ حملات صيفية في مختلف أرجاء الوطن، فيما حظيت محافظة سراة عبيدة بالموافقة لتنفيذ حملة صيفية للبنين والبنات بقطاع تهامة شاملة جميع جوانب حياة المواطن السعودي التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية بهدف محو الأمية.

وبيّن أن من الحوافز المقدمة للدارسين والدارسات الحصول على شهادة اجتياز لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، ومكافأة مالية قدرها 1000 ريال، لمن يجتاز البرنامج بنجاح.