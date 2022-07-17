رغم حداثة تكوين فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران، إلا أن الفرع حقق إنجازات باهرة فاقت حد التصورات وتجاوزت سقف التوقعات، إذ تمكن من تنظيم 4 صالونات اعلامية وعدد من الدورات النوعية خلال 4 شهور، ويستعد لتنظيم الصالون الإعلامي الخامس تحت عنوان (الإعلام والاقتصاد) بدعم كامل من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد واهتمام نائبه الأمير تركي بن هذلول. وبعتبر الصالون قفزة فريدة من نوعها في مسيرة المنطقة الاعلامية والاقتصادية.

ويحتوي برنامج اليوم الاول (الثلاثاء) ٢٠ ذي الحجة من الصالون الإعلامي الخامس على حفل استقبال للضيوف والمشاركين في الصالون في مقر إمارة نجران برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وتعقد جميع الجلسات الحوارية على النحو التالي:

• الجلسة الأولى بعنوان (حوكمة القطاع الثالث ودورة في تنمية العجلة الاقتصادية) يتحدث فيها محمد ناصر آل مردف، وصالح حسن اليامي، وعبدالله عباجة، ويدير الجلسة مهدي بن سداح، وتناقش أهمية الحوكمة في القطاع غير الربحي، وتمكين الحوكمة المؤسسية، ودور الحكومة في الجذب الاستثماري.

• الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان (تأثير وسائل الإعلام في جذب الاستثمارات)، ويتحدث من خلالها فلاح الروقي، وسمية المحمود، وأحمد الزيلعي، وتدير الجلسة هدى المالكي، وتركز على الإعلام والتنمية (المتطلبات والتحديات)، ودور الإعلام في تصدير الفرص الاستثمارية.

• الجلسة الثالثة بعنوان (الأساليب الحديثة في الترويج التجاري والاستثماري)، ويتحدث من خلالها صالح سدران، وريما العصيمي، ومحمد الغامدي، وتديرها سامية محمد، وتناقش الابتكار المستدام، والمنهجيات المتكاملة للترويج الاستثماري، وتطوير دور وكالات ترويج الاستثمار.

• الجلسة الرابعة بعنوان (محفزات الاستثمار في نجران)، ويتحدث فيها علي برمان، وناصر عبدالله الصقور، وهائل محمد، وتعمل على استعراض مقومات نجران الاقتصادية، ودور الإعلام في ترويج الفرص الاستثمارية، وواقع مستقبل التعدين في نجران.

من جهته، أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين - فرع نجران - علي اليامي أن رعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أعمال الفرع بصورة عامة والصالون الإعلامي الخامس على وجه الخصوص، شكلت نقلة مختلفة للعمل الإعلامي الذي يواكب أهداف رؤية ٢٠٣٠ ويلبي تطلعات ورغبات أبناء نجران وسعيهم نحو انجاز المهمات الكبرى في شتى المجالات.

من جانبه، أشار المتحدث باسم الفرع علي زينان إلى أن أعمال فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ستكون مستمرة، في ظل دعم أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، واهتمام نائبه الأمير تركي بن هذلول، منوها إلى أن الفرع سوف ينفذ المزيد من الدورات خلال الفترة القادمة.