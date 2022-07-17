رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح (قمة جدة للأمن والتنمية).

وأكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن نجاح القمة التي عقدت في محافظة جدة يؤكد مكانة المملكة كدولة محورية ومهمة في صناعة القرار والسلم الدولي. وبين أمير منطقة الجوف أن استضافة المملكة ونجاحها في التنظيم الدقيق، والإعداد المتقن، والتنفيذ السليم، والإدارة الحكيمة، والتطلع الكبير لتحقيق الأهداف المأمولة من هذه القمة، وما أسفرت عنه من مخرجات تتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ يجعلنا نفتخر بأن لدينا قيادة حكيمة ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عراب التنمية المستدامة محلياً وعربياً وعالمياً، فرؤيته وطموحه للأمن والتنمية في الشرق الأوسط والعالم جعلت جميع أنظار العالم تتجه نحو قمة جدة ومخرجاتها.

وأضاف أمير منطقة الجوف: نحن فخورون بقيادتنا وما تحققه من نجاحات عالمية، وما ترسمه من سياسات يعود مردودها على التنمية الشاملة لشعوب الكرة الأرضية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة وآمال شعوب العالم في الاستقرار والتنمية والأمان، وهذا غير مستغرب على أرض الإسلام ومهبط الوحي ومنطلق الرسالات وعلى أرض أنجبت قادة التغيير في العالم منذ أن شع نور الإسلام من مكة المكرمة وحتى عصرنا الحاضر.

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة الجوف، المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن المبارك عزه وأمنه ورخاءه.