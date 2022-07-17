دشن محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي بحضور مدير التعليم المكلف حامد بن عبدالرحمن الشمراني اليوم بمكتبه فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع حموان التابع لإدارة تعليم محايل والتي تنفذها وزارة التعليم ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة خلال العام الحالي بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى.

ونوه محافظ محايل بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل نشر العلـم لمختلف أطياف المجتمع، مثمنا جهود وزارة التعليم لإنجاح مثل هذه الحملات.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي للحملة بأنها تقام في ٢٩ مركزاً للبنين والبنات يستفيد منها ١٠٥٠ دارساً ودارسة تقدم لهم كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية. وبين أن من أهم أهداف هذه الحملات خلق مجتمع واعِ بلا أمية.