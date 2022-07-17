أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 606 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 367 حالة ووفاة حالتين «رحمهم الله».

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 803764 حالة، من بينها 6566 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 150 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 787966 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9232 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.