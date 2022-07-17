تنطلق اليوم (الأحد) اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة (الصف الثالث)، والمتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي ١٤٤٣هـ، والتي ستستمر حتى الخميس القادم.وستجرى الاختبارات في مراكز موحدة، حددتها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حسب أعداد الطلاب والطالبات.وكلفت الإدارات التعليمية مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات لتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بأداء الاختبارات، بما فيها أعمال التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني، علاوة على أعمال مراقبة لجان الاختبارات.من جهة أخرى، حددت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية كمركز لأداء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين في الصف الثالث الثانوي.وحددت الإدارة بداية الفترة الأولى للاختبارات، بحيث تبدأ السابعة صباحا، وتنتهي في العاشرة، وتبدأ اختبارات الفترة الثانية في العاشرة والنصف وحتى الواحدة ظهراً.