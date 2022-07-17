أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت)، تسجيل 572 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 401 حالة ووفاة واحدة.ووفقاً لإحصاء «الصحة» أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة 803158 حالة، من بينها 6329 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 151 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 787599 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9230 حالة.عدد الحالات 8031586329 حالة نشطة151 حالة حرجة787599 حالة تعاف9230 حالة وفاة