مختصة تجري فحصاً لفايروس كورونا في مركز صحي. (صحة المدينة المنورة)
مختصة تجري فحصاً لفايروس كورونا في مركز صحي. (صحة المدينة المنورة)
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت)، تسجيل 572 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 401 حالة ووفاة واحدة.

ووفقاً لإحصاء «الصحة» أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة 803158 حالة، من بينها 6329 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 151 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 787599 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9230 حالة.


عدد الحالات 803158

6329 حالة نشطة

151 حالة حرجة

787599 حالة تعاف

9230 حالة وفاة