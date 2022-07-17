رفضت صحة مكة المكرمة، تنفيذ حكم قضائي، يلزمها بصرف 35903 ريالات لصالح موظف يعمل لديها (اطلعت «عكاظ» على نص الحكم القضائي بكامل مسوغاته).وأوضح فهد السفياني لـ«عكاظ»، أنه كسب قضيته المرفوعة ضد صحة مكة بإلزامها بصرف المبلغ؛ نظير تكليفه بالعمل بالتصدي لجائحة كورونا، إلى أنه رغم اكتساب الحكم صفة القطعية في شعبان الماضي من هذا العام 1443هـ، إلا أنه لم يتم الصرف حتى الآن، لافتا إلى أنه قام بمراجعة الصحة مراراً ولم يتم تنفيذ الحكم، مستغرباً ذلك، ومطالباً المسؤولين بتوجيه من يلزم لتنفيذ الحكم.من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد العتيبي ولم يرد، رغم أن الاستفسار تم إرساله قبل 20 يوماً.