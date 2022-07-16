ثمّن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في عقد قمة جدة للأمن والتنمية، ومبادراته التي تؤكد دور المملكة المحوري في مواجهة التحديات.

وأكد محمد بن زايد عبر «تويتر»، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار.

وأضاف: «سعدت بالمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، ودولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة».