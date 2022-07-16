تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن بالغ الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في مدينة جدة، مشيداً بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول المشاركة.

وسأل الصباح المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر مماثلة من ولي العهد بدولة الكويت، أشاد فيها بما توصلت إليه قمة جدة للأمن والتنمية من قرارات بناءة، متمنياً للمملكة وشعبها كل ما تتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.