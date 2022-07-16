أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي ترأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «قمة جدة للأمن والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والأردن، ومصر، والعراق، أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات مصيرية كبرى، تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك، وأن النمو الاقتصادي العالمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم. وشدد على أن مستقبل الطاقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية واضحة وأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما أن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية وواقعية للأزمات.