الأمير خالد الفيصل والأميرة ريما بنت بندر في وداع الرئيس الأمريكي
الأمير خالد الفيصل في وداع الرئيس الأمريكي
الأمير خالد الفيصل والأميرة ريما بنت بندر في وداع الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي مغادرا جدة بعد زيارة للسعودية استمرت يومين
غادر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، جدة، اليوم (السبت)، بعد زيارة رسمية للسعودية استمرت يومين، شارك خلالها في قمة جدة للأمن والتنمية.
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز (الوزير المرافق) والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في السعودية مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.