غادر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، جدة، اليوم (السبت)، بعد زيارة رسمية للسعودية استمرت يومين، شارك خلالها في قمة جدة للأمن والتنمية.

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز (الوزير المرافق) والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في السعودية مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.