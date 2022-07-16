نوه وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بالتعاون الصحي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكًا إستراتيجياً مهماً في تحول القطاع الصحي بالمملكة.

وأوضح أن مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي تأتي استمراراً للشراكة التاريخية المثمرة والممتدة لعدة عقود بين البلدين في القطاع الصحي، وتأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتجدد بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية البحث والابتكار في المجال الصحي، إذ تشمل المذكرة الشراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير نظم المعلومات الصحية، ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.