بدأ قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية» التوافد إلى مدينة جدة اليوم (السبت)، فقد وصل رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

ويضم الوفد الرسمي المصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي محمد سيد أحمد، وسفير جمهورية مصر العربية في السعودية أحمد فاروق محمد توفيق، والمتحدث باسم الرئاسة الجمهورية السفير بسام عصام راضي عبدالحميد راضي، ومكتب رئيس الجمهورية اللواء نزيه محمد مصطفى عميرة، وسكرتير الرئيس العميد تامر عصام الدين فتحي إبراهيم فتحي أحمد وأمين رئاسة الجمهورية محمد يحيى جاد سعيد.

كما وصل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد راشد المري، ومدير المراسم والتشريفات مبارك جاسم الجاسم، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.

كما وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد الشامسي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان أسعد بن طارق آل سعيد.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

ويضم الوفد الرسمي العُماني، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عُمان المعتمد لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، والمستشار خليفة بن حمد البادي، والمستشار سيف بن أحمد الصوافي، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن هاشل المصلحي، والمستشار فهد بن عبدالرحمن العجيلي.

كما وصل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.

ويضم الوفد الرسمي البحريني ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والممثل الشخصي للملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والممثل الخاص للملك الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، ومستشار الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما وصل ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.

ويضم الوفد الرسمي الأردني، ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ابن الحسين، ودولة رئيس الوزراء بشر الخصاونه، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك علي أحمد الفزاع العواملة، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السعودية علي الكايد، ومدير مكتب ولي العهد زيد هاني صالح البقاعين، ومدير مكتب ملك الأردن معاذ عبدالرحمن صالح الزعبي.

كما وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان.

ويضم الوفد الرسمي القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن علي آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد مبارك صالح الخليفي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد بن ناصر محمد آل فهيد الهاجري، وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد محمد جبر آل ثاني، ومدير إدارة الشؤون الأمريكية السفير عيسى بن محمد عيسى الخميس المناعي، وسفير دولة قطر في السعودية بندر بن محمد العطية.