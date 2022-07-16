أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء (الجمعة)، عن اتفاقه مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها في اليمن، مؤكدا أن المملكة ساهمت في تثبيتها ودعمها.

وكشف الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في إطار زيارة يختم بها جولة في الشرق الأوسط، عن اتفاق بلاده على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس، منوها إلى بحث الاحتياجات الدفاعية للسعودية وإجراء مباحثات جيدة في ما يتعلق بضمان أمن الطاقة.

أبرز المضامين

• مغادرة قوات حفظ السلام الدولية جزيرتي تيران وصنافير

• السعودية ستشاركنا في مبادرة الطاقة_النظيفة

• أفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط لأمريكا

• اتفقنا على ربط شبكة الكهرباء في العراق بمجلس التعاون عبر السعودية والكويت

• ناقشنا الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات

• نحرز تقدما باتجاه تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج

• سنحدد إطارا لدور الولايات المتحدة في المنطقة

• سأجتمع مع 9 من قادة الدول العربية غدا