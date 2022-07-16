التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، اليوم (الجمعة)، دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، ووزير التجارة الدكتور علاء أحمد حسن، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي.