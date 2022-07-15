وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جدة، اليوم (الجمعة)، لحضور «قمة جدة للأمن والتنمية».

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

كما وصل رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية».

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سمو ولي العهد، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.