التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم (الجمعة)، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس بايدن والوفد المرافق له، في السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.