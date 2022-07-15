بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة اليوم (الجمعة) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، في زيارة رسمية إلى السعودية.

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلّم الطائرة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر.

بعد ذلك، توجه الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام في جدة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.