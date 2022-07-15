برز اسم الإذاعية سامية الشريف، في موسم الحج لهذا العام، بتقديمها عملا مميزا في جميع الأوقات، إذ تنقلت بين محطات قطار الحرمين، والحرم المكي، والمشاعر المقدسة، لرصد مشاعر ضيوف الرحمن وآراءهم وانطباعهم عن موسم الحج.

ورصدت الشريف إضافة إلى اللحظات الإيمانية لضيوف الرحمن، لقاءات مباشرة لإبراز جهود وأدوار الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، والتقت مسؤولي تلك الجهات، ونقلت مشاعر الحجاج إلى عائلاتهم، ورسمت نجاحها بعملها الدؤوب وعملها الذي لم يهدأ على مدار الساعة، لتنقل رحلة الحج بكامل تفاصيلها عبر أثير «إذاعة الرياض» إضافة إلى برامج البث المشترك على الإذاعات السعودية.