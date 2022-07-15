شرطة الرياض: القبض على سارقي 10 مركبات استخدموها في حوادث سلب وسطو أخبار الجمعة 15 يوليو 2022 13:22 «عكاظ» (جدة) 405 مشاهدة سارقو المركبات بعد القبض عليهم (الأمن العام) -A +A «عكاظ» (جدة) استردت شرطة منطقة الرياض 10 مركبات مسروقة، استخدمات في حوادث سلب وسطو بعد تغيير معالمها، وقبضت على سارقيها وهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة< Previous PageNext Page > شرطة منطقة الرياض القبض على 6 أشخاص القبض على سارقي 10 مركبات حوادث سلب وسطو