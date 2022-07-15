استردت شرطة منطقة الرياض 10 مركبات مسروقة، استخدمات في حوادث سلب وسطو بعد تغيير معالمها، وقبضت على سارقيها وهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة