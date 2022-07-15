بعد أن تراجع إيلون ماسك عن عرضه البالغ 44 ملياراً لشراء شركة تويتر، سيتم تحديد مصير الشركة من خلال معركة قضائية طويلة، ربما تطول لشهور من التقاضي والمفاوضات المكلفة.وفي مقال بصحيفة «نيويورك تايمز»، تساءل لورين هيرش وكيت كونجر عما إذا كان ماسك سيضطر قانونياً إلى الالتزام بالاستحواذ المتفق عليه أو سيسمح له بالتراجع، وربما دفع غرامة طائلة. ويقول معظم الخبراء القانونيون إن «تويتر» لها الأفضلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ماسك قد أرفق شروطاً قليلة بصفقته لشراء الشركة، التي تبدو مصممة على إتمام الصفقة، ولكن تويتر قد تتعرض لضغوط لإيجاد حل سريع وسلمي مع ماسك.