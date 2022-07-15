وصفت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية بأنها «محورية»، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين عززت الاستقرار العالمي.وقالت في مقال رأي نشره موقع «بوليتيكو»: «لقد مر نحو 80 عاماً منذ أن التقى مؤسس بلدي الملك عبدالعزيز آل سعود بالرئيس فرانكلين روزفلت لوضع الأسس لشرق أوسط ما بعد الحرب، ومنذ ذلك اليوم، عمل البلدان معاً لهزيمة الشيوعية السوفيتية وضمان أمن الطاقة العالمي، واحتواء إيران الثورية وطرد صدام حسين من الكويت، وأخيرا تدمير القاعدة وداعش». وأضافت: «لكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن لبلدينا القيام به معاً كشركاء، خصوصا في هذه الأوقات المحفوفة بالمخاطر».ودعت إلى تطوير الشراكة السعودية - الأمريكية خصوصاً مع التطور الكبير الذي تعيشه السعودية، ولفتت إلى أن تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين هو ما يجعل زيارة بايدن إلى المملكة محورية للغاية، مطالبة بإعادة تحديد معالم العقود الثمانية القادمة لهذا التحالف المهم.وأضافت: «لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية - السعودية من خلال نموذج النفط مقابل الأمن، الذي عفا عليه الزمن»، مشددة على أن «العالم تغير ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعاً، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي - سعودي فعّال».ولفتت إلى التغيير الكبير الذي يحدث داخل المملكة العربية السعودية خصوصاً في الأعوام القليلة الماضية، موضحة أن السعودية ليست مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضاً في الاستثمار والتنمية المستدامة، من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء.وشددت الأميرة ريما على أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق في السعودية، حيث تتمتع اليوم بضمانات قانونية للمساواة في الأجور وعدم التمييز في مكان العمل، بينما بعض الدول الغربية لم تتخذ مثل هذه الخطوات.وتحدثت عن المنجزات التي حققتها المرأة السعودية، إذ يفوق عدد النساء السعوديات عدد الرجال في معاهدنا للتعليم العالي، وتمثل النساء الحصة نفسها من رواد الأعمال في السعودية كما هو الحال في الولايات المتحدة، وحاليا تدخل النساء قطاعات مثل البناء والتعدين والجيش، وتأسيس شركات، ومديرات تنفيذيات، ولديهن مناصب حكومية عليا. وذكّرت بتعيينها كأول امرأة سعودية في منصب سفيرة، وأشارت إلى أن ما يحدث من تطورات بالنسبة للنساء في السعودية هو قصة نجاح نأمل أن يحاكيها الآخرون.وأكدت أن السعودية تشجع على التسامح والحوار بين الأديان لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، وتعمل على تطوير رؤية للازدهار الاقتصادي المشترك كبديل للصراع.وأضافت سفير السعودية، أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة إذا تمت إدارتها بشكل مسؤول فيمكننا معاً قيادة انتقال عالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع دفع الشرق الأوسط إلى مركز جديد لسلاسل التوريد العالمية. كما يمكن مواصلة التعاون المهم في مكافحة الإرهاب، لكن يجب أن نذهب إلى أبعد من الجهود الحالية. ودعت إلى منح شعوب هذه المنطقة أملاً أكبر للمستقبل، وهذا هو السبب في أن شراكتنا المعاد تصورها تشمل التعاون من التقنيات الناشئة إلى استكشاف الفضاء المشترك.وذكرت أن العامين الماضيين شهدت التقلبات المتأصلة في عصرنا من الأوبئة العالمية إلى أزمات الغذاء والطاقة وسلسلة التوريد، مضيفة أن السعودية تتعامل مع هذه التحديات بعقلية جديدة، حيث تعتقد أن الانتقال العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن يحدث إلا إذا عمل الطرفان معاً لإدارة هذا التحول بطريقة تضمن أمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.وأفادت بأن السعودية تبنت التحول إلى الطاقة الخضراء وتلتزم بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، جنباً إلى جنب مع هدف تحويل أكثر من نصف صناعة الطاقة لدينا إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية هذا العقد. وهذه التزامات كانت تعتبر ذات يوم غير قابلة للتخيل بالنسبة للبنك المركزي للنفط في العالم.وحذرت الأميرة ريما من أن قوى الإرهاب والمنظمات الإرهابية تمثل تهديدات لهذه المشاريع التحولية، ودعت إلى تركيز الجهود السعودية - الأمريكية لضمان السلام والأمن وتعزيز التعاون وتعزيز نظام قائم على القواعد، بحيث يحقق فوائد ملموسة للجميع. كما مكن للطرفين مواجهة سياسة الفوضى التي تروج لها إيران بسياسة تعاون يمكن لشعوب المنطقة أن تراها وتشعر بها.وتوقعت أن يواجه البلدان أزمات كبيرة، ولا توجد طريقة للتنبؤ ببعضها، لكن يجب على الدولتين مواجهة المجهول بثقة، ويجب أن نتصدى لأكبر تحديات اليوم من الأوبئة القاتلة وانعدام الأمن الغذائي إلى الانتقال المسؤول إلى مصادر الطاقة المتجددة بالحماس نفسه الذي احتوينا به ذات مرة العدوان الشيوعي والتهديدات لإنتاج الطاقة العالمي.