السعودية على موعد مع قمة يترقبها العالم لما لها من أهمية بالغة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، القمة التي ستجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون ما بعدها يختلف كثيراً عما قبلها، إذ إن العالم يمر بمرحلة حرجة على مستوى التحول في العلاقات الدولية وعلى مستوى التوازنات الدولية، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الذي بات يشكل عاملاً ضاغطاً على تشكيل السياسات الخارجية، وبالطبع عندما نتحدث عن الاقتصاد ستكون المملكة العربية السعودية في عمق هذا المستوى، لأسباب عدة منها أن السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم كما أنها عضو في منظومة دول العشرين الاقتصادية، ومن هنا تأتي الأهمية المضافة لدور المملكة على المستوى العالمي.الديوان الملكي السعودي قال في بيان رسمي «بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو».في قراءة أولية لهذا البيان، ثمة مسلّمات على مستوى السياسة الخارجية السعودية لا تشوبها شائبة ولا تغيرها المواقف الطارئة في العلاقات بين البلدين، فالعلاقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة تقوم على روابط وثوابت متينة لا تتغير بين مرحلة وأخرى، خصوصاً أن هذه العلاقة الاستراتيجية لم تتغير على مدى عقود، وبالتالي فإن كل ما يقال عن تحولات في هذه العلاقة ليس إلا مجرد تكهنات وأمنيات في توصيف هذه العلاقة.ويدرك الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المملكة العربية السعودية حجر أساس واستقرار للمنطقة، وأن التفاهم والتنسيق مع السعودية ضرورة لا بد منها في كل المراحل، وكذلك الأمر مع دول مجلس التعاون الخليجي، فالرئيس الأمريكي سيحضر اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي بعد القمة مع خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ما يعني أن المنطقة أمام إعادة ترتيب الأولويات بحضور الدول الفاعلة، وتدرك السعودية أن العمل الجماعي وتنسيق المواقف بين هذه الدول هو الطريقة الأكثر نجاعة في تقوية التحالف الاستراتيجي بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية.صحيح أن العالم تغير خلال العقد الماضي وظهرت قوى جديدة في المنطقة وإرادات سياسية مختلفة، بل إن العالم أخذ شكلاً جديداً أكثر وضوحاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يستدعي بالضرورة إعادة رسم وفهم السياسة الدولية لهذا العالم الجديد.ومن منطلق العمل الجماعي العربي والإقليمي، يأتي حضور مصر والأردن والعراق لبحث القضايا المصيرية في المنطقة ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالأمن الجماعي ومواجهة التهديدات المنفلتة وتأسيس الأمن الجماعي على قاعدة حسن الجوار والتفاهم الدولي والإقليمي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، إذ إن هذه المسارات كلها تسير في اتجاه واحد وهو الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وبالطبع ستكون نتائج القمة السعودية الأمريكية والقمة العربية الأمريكية، مؤثرة في المنطقة، ويمكن البناء عليها لفترات طويلة أي على المستوى المتوسط، إذ إن هذا الحضور الواسع لصناع السياسة الإقليمية بكل تأكيد سيكون عنوان المرحلة القادمة في العلاقات الشرق أوسطية الأمريكية.