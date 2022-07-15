أطلق رئيس مجلس إدارة جمعية ترتيل لحفظ القرآن الكريم الأمير سعد بن فهد بن سعد آل سعود ورئيسة مجلس إدارة أضواء الخير الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود عددا من المبادرات أبرزها «من أجلكم حجاج بيت الله الحرام»، وذلك لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. وزارت الأميرة أضواء المرضى المنومين من حجاج بيت الله بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة وذلك للاطمئنان على صحتهم، إضافة الى تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية للفريق بمكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأكدت الأميرة أضواء أن العمل التطوعي حقق الكثير من الأهداف التي تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيقها وأصبح العمل التطوعي هدف الكثير من الفتيات والشباب في الكثير من المناسبات ومنها موسما الحج والعمرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. وتمثلت الأعمال التطوعية في توزيع الهدايا العينية وسقيا الماء وتوزيع القرآن الكريم في عرفات ومنى والمسجد الحرام، وعيديات للحجاج، والحلويات لأبناء الحجاج في يوم العيد، وزيارة المرضى الحجاج بمستشفى الملك عبدالعزيز، وزيارة الكشافة السعودية، وزيارة حجاج فلسطين وجيبوتي وجزر القمر وساحل البحر الأحمر، وزيارة مركز صحي العدل. وعبّر الحجاج عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال، تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.

وأشارت المنسقة الإعلامية أمينة بخش إلى التقاء الأميرة أضواء بأعضاء القسم الكشفي وأبدت استعدادها للمشاركة في لجنة معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام.