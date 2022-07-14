«وقاية» تكشف طرق انتقال «جدري القردة» إلى الإنسان وفترة حضانة المرض

أكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» اليوم (الخميس) أن مرض جدري القردة ينتقل بين الإنسان والإنسان عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من الأعراض.

وكشفت «وقاية» أن فترة حضانة مرض «جدري القردة» تمتد من 5 - 21 يوماً ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً.

وذكرت «وقاية» أن من أعراض مرض «جدري القردة» الصداع، وألم في العضلات، وألم في الظهر، والتعب والإرهاق، وانتفاخ في الغدد اللمفاوية.

وأشارت هيئة الصحة العامة إلى أن انتقال مرض جدري القردة قد يحدث عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفايروس أو السوائل والإفرازات، كما ينتقل بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب، كما ينتقل بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

ونصحت هيئة الصحة العامة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان أثناء السفر والالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر. كما نصحت بمراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في حال العودة من السفر خلال 21 يوما الماضية لبدء الأعراض، إضافة إلى العزل حتى موعد استشارة الطبيب.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم (الخميس) رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج السعودية وذلك في مدينة الرياض.

وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.