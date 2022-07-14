أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، توجيها بتمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا لبكالوريوس (الطب البشري - طب القدم - التمريض) حتى نهاية يوم الجمعة 2022/7/22، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت التقديم للابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، والتمريض، وطب القدم بجمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية ابتداء من الأربعاء 29 يونيو، عبر بوابة «سفير» على رابط التقديم https://ksp.moe.gov.sa/ksp12/Pages/Index​، موضحة آنذاك أن التقديم سيستمر حتى الأربعاء 6 يوليو الجاري، قبل أن تعلن اليوم (الخميس) صدور توجيه وزير التعليم بتمديد فترة التسجيل حتى نهاية 22 يوليو.

وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% أو (3.75 من 4)، وأن يكون حاصلاً في درجة الإيلتس على 5.5 على الأقل ولا يقل عن 5 في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، وألا يزيد عمره على 22 سنة، إضافةً إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلتي البكالوريوس في تخصصي التمريض، وطب القدم بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها. وألا يزيد عمر المتقدم على 25 سنة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحسوبة (CBT).