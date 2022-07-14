تتجسد متانة العلاقة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تحرص الإدارة الأمريكية على تعزيز الشراكة مع السعودية تأكيدا لدورها الريادي في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأكيدا لمتانة العلاقة بين البلدين، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للسعودية، متضمنة عقد قمة خليجية - أمريكية بمشاركة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

80 عاما من الشراكة

أسس اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في العام 1945، لـ80 عاماً من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين.

وفي الوقت الحالي، كان لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2015، والزيارتين التاريخيتين التي قام بهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المُتحدة الأمريكية خلال العامين 2016 و2018، دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، انطلاقاً مما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في مختلف مجالات التعاون.

تكتسب زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية أهمية خاصة؛ كونها تأتي ضمن أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط وتُعقد خلالها في المملكة قمة سعودية أمريكية وقمة خليجية أمريكية بمشاركة العراق ومصر والأردن، كما تعكس الزيارة نجاح السياسة الخارجية للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد التي جعلت للسعودية دورا مهما ومؤثرا في رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية، وتقريب وجهات النظر بين البلدين، كما أن تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لن يعيقه تباين وجهات النظر بين السعودية وأمريكا، وهذا يعكس مكانة السعودية ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة وحرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة.

ورغم تباين الوجهات بين فترة وأخرى، وتطابقها في أحيان كثيرة، فإن قيادتي البلدين تتوافقان دائما على مواجهة كل المهددات، ومن ذلك التأكيد على أهمية التصدي لسلوكيات إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، كما تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية جهود السعودية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمن تحقيق أمن واستقرار اليمن.

ولم تقتصر وجهات النظر المتوافقة على الملفات السياسية فحسب، بل شملت مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والحيوية، إذ رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود السعودية في مكافحة التغير المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد، حيث أعلن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات البيئية والتي تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، كما أن الدور القيادي للسعودية في العالمين العربي والإسلامي وموقعها الإستراتيجي يسهم في تعزيز العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين، لذلك تُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وأمريكا، وقد أسهم التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

الاستثمار والتبادل التجاري

ترتبط السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات تجارية إستراتيجية، إذ تعد أمريكا الشريك التجاري الرابع للسعودية في حجم التجارة والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، كما تعمل في السعودية 742 شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي رأس المال الأميركي المستثمر في السعودية 90.6 مليار ريال، كما أن هناك أكثر من 21,034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى عام 2022.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2021 نحو 25,069 مليون دولار، وتحتل السعودية المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعالم في العام 2021، كما توفر برامج رؤية 2030، والمشاريع الكبرى في السعودية فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

التعليم والثقافة

وفي الجانبين التعليمي والثقافي، يتمتع البلدان بعلاقات قوية، حيث يدرس في العام الحالي 21,035 طالباً مبتعثاً سعودياً في الولايات المتحدة الأمريكية، تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوز عدد المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة نصف مليون طالب وطالبة منذ إطلاقه في العام 2006، كما أسهم إطلاق وزارة السياحة السعودية التأشيرات السياحية في العام 2019، في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف السعودية، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة.