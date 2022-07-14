تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إجراء عملية استئصال ورم ضخم تسبب في نزف شديد لحاجة إندونيسية الجنسية تبلغ من العمر 47 عاماً.

وقدمت المريضة إلى الطوارئ وهي تعاني من نزيف شديد وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم وفقر في الدم وصل إلى نسبة ٦ غرام، وعلى الفور تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

وأوضحت قائدة الفريق الطبي استشارية النساء والولادة الدكتورة أمل سعيد صالح أن الورم يبلغ حجمه ١٠×١٥ سم، ووزنه 1 كغم، وهو المتسبب في النزف الشديد، وخضعت الحالة لدراسة وافية، خلصت إلى ضرورة التدخل الجراحي السريع لإزالة الورم، وتعويض الدم المفقود بأربع وحدات للدم، حيث أجريت للمريضة عملية جراحية، استغرقت ساعة ونصف تم فيها استئصال الورم وعلى إثره تم إنهاء معاناة المريضة المستمرة منذ سنوات.